مطار مصراتة الدولي يعود للعمل بعد انتهاء أعمال الصيانة

أفادت إدارة مطار مصراتة الدولي بأنّه تمَّ الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة للمهبط، خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى استئناف العمل في المطار.

وأشارت إدارة المطار، خلال بيان لها، إلى أن المطار الآن مفتوح أمام حركة الملاحة الجوية.

وقال مدير مكتب الإعلام بمطار مصراته الدولي، سليمان الجهيمي، إنَّ أعمال صيانة المهبط التي بدأت منذ نهاية أبريل الماضي قامت بها إحدى الشركات المحلية، موضحًا أنه تم تحويل كافة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى مطار معيتيقة مع جدولتها بنفس التوقيت.

