6 أعضاء من هيئة صياغة الدستور يشرحون للسفراء الأجانب بتونس آليات صياغته

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن 6 أعضاء من هيئة صياغة الدستور ، تم اختيارهم من قبل رئيس الهيئة، يقدمون نبذة عن عملية صياغة الدستور خلال اجتماع في تونس مع عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع الدولي لدى ليبيا.

وأضافت البعثة في تغريدة لها اليوم الجمعة، أن الأعضاء الذين تم اختيارهم هم، ضو المنصوري، الهادي ابو حمرة، عمر النعاس، مراجع نوح، خالد التواتي، نادية عمران.

