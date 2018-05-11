ماذا قال بوسبيحه بشأن الأوضاع في الجنوب؟

رحب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه بمساعي التهدئة في الجنوب معربا عن أمله في أن تتلوها خطوات أخرى لاستتباب الأمن بسبها.

وقال بوسبيحه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه بعد الاجتماع مع آمر منطقة سبها العسكرية مبروك الغزوي، وجه رسالة إلى آمر اللواء السادس وإلى مجلس أعيان التبو بوقف القتال اعتبارا من الثانية عشرا ظهر الخميس مع فتح الطرقات وسحب القناصين من على الأماكن العامة المدنية.

وكانت مدينة سبها شهدت اشتباكات متقطعة أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

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