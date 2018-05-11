اجتماع لبحث الأوضاع الأمنية في مركز سبها الطبي

بحث مدير المركز الطبي سبها عريش الوافي ، مع كل من عميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي، وممثل عن منطقة سبها العسكرية ملازم أول علي اسحيم، الوضع الأمني داخل المركز بشكل خاص وفي عموم المدينة.

وأكدت بلدية سبها على صفحتها الرسمية، أن المجتمعين بحثوا الظروف الأمنية الصعبة التي يقع المركز تحت وطأتها، إلى جانب ما يعانيه من شح في الإمكانيات والصعوبات في تيسير العمل والبرامج الخدمية المفروضة عليه.

من جهته طرح مدير المركز الطبي سبها عريش الوافي خلال الاجتماع، الصعوبات الأمنية التي تواجه العمل اليومي بالمركز، وخاصة الاشتباكات داخل المركز وسقوط العديد من القذائف عليه وما يطال المواطنين داخله من إصابات، داعياً الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أعرب مدير المركز عن أمله بتوفير الوقود والسيولة من قِبل المجلس البلدي سبها .

وفي ذات السياق، بين عميد بلدية سبها حامد الخيالي، أن البلدية ستعمل على تشكيل لجنة إشراف ومتابعة للعمل داخل المركز، إل جانب الاتفاق مع المراكز الصحية داخل المدينة حتى نتمكن من مساعدة المواطن أكثر وتسهيل الأمور الصعبة عليه .

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