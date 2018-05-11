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الرئاسي يصدر قرار بتغيير سعر الصرف الرسمي

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (574) لسنة 2018 بشأن تغيير سعر الدولار للتحويلات الرسمية للموفدين والعاملين في الخارج من الجهات الممولة من الخزانة العامة بحيث يكون 2.750 دولار للدينار  الواحد.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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