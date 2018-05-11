الرئاسي يصدر قرار بتغيير سعر الصرف الرسمي

أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (574) لسنة 2018 بشأن تغيير سعر الدولار للتحويلات الرسمية للموفدين والعاملين في الخارج من الجهات الممولة من الخزانة العامة بحيث يكون 2.750 دولار للدينار الواحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية