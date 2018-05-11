اختراق الهدنة بعد ساعتين من تنفيذها في سبها

أعلن المتحدث الإعلامي باسم اللواء السادس مشاة والقوات المساندة له علي اسحيم، عن اختراق الهدنة التي تمت تحت إشراف آمر المنطقة العسكرية سبها.

وأكد اسحيم، أنه بعد ساعتين من الدخول في الهدنة المعلن عنها من قبل أمر منطقة سبها العسكرية، تعرض مقر اللواء السادس مشاة إلى الرماية المكثفة من قبل العصابات التشادية المتواجدة بقاعة الشعب، والمستعينة ببقايا شورى ثوار بنغازي وداعش الإرهابي.

وجدد سحيم تأكيده، التزام اللواء السادس مشاة والقوات المساندة بوقف لإطلاق، مبيناً أنهم ملتزمون بكافة التعليمات الصادرة من قبل المؤسسة العسكرية.

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