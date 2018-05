المتوسط:

قال فرانك بيكر، السفير البريطاني لدي ليبيا، إن المجلس الثقافي البريطاني، مع مصلحة الآثار الليبية في تعاون مشترك لتصميم وطباعة منشورات لنشر الوعي حول الموروث الثقافي والتاريخي في طرابلس ليبيا .

وتابع بيكر في تغريده له على حسابه الرسمى بموقع تويتر، أنقذوا المدينة القديمة طرابلس، بريطانيا مع ليبيا.

