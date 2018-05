المتوسط:

التقى مدير المركز الطبي سبها عريش الوافي ، عميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي، وممثل عن منطقة سبها العسكرية ملازم أول علي اسحيم، لمناقشة الوضع الأمني .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأوضاع الأمنية الصعبة ونقص الإمكانيات والصعوبات التي يواجهها المركز، وطرح مدير المركز الطبي سبها عريش الوافي الصعوبات الأمنية التي تواجه العمل اليومي بالمركز، وخاصة الاشتباكات داخل المركز وسقوط العديد من القذائف عليه .

وأكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، أن البلدية ستعمل على تشكيل لجنة إشراف ومتابعة للعمل داخل المركز، و الاتفاق مع المراكز الصحية داخل المدينة حتى نتمكن من مساعدة المواطن أكثر وتسهيل الأمور الصعبة عليه .

The post “سبها الطبي” يبحث الصعوبات الأمنية التي تواجه المركز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية