الكتيبة 519 مشاة تتمركز على الطريق الصحراوي اجدابيا- طبرق

أكد آمر غرفة عمليات اجدابيا وضواحيها العميد، فوزي المنصوري، تمركز وانتشار عناصر الكتيبة 519 مشاة / اجدابيا بآمرة الملازم مجدي علي بالحاج آمر الوحدة، علي الطريق الصحراوي اجدابيا طبرق.

وقال المنصوري، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن أفراد الكتيبة قاموا بإنشاء حواجز أمنية ونقاط استيقاف على الطريق المعبد، وباشروا عملهم في التدقيق والتفتيش والتشديد على إجراءات وهوية الأجانب، وذلك بهدف إشهار الأمن والاستقرار في الطريق الصحراوي اجدابيا طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية