المتوسط:

انتهت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، من تقديم التدريب الثاني إلى موظفي القطاع الأمني في ليبيا في بناء القُدرات الليبية في القيادة والسيطرة، بحسب ما ذكرت السفارة البريطانية في ليبيا اليوم الجمعة.

واضافت السفارة في تغريده على حسابها الرسمي بموقع تويتر، تهانينا إلى 12 موظف لإتمام التدريب بنجاح بريطانيا مع ليبيا.

