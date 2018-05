المتوسط:

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان، تدريباً للأخصائيين الاجتماعيين من ليبيا، اليوم الجمعة، في تونس، ويستمر حتى 14 مايو الجاري.

وبحسب تغريده للصندوق على حسابه الرسمى بموقع تويتر، سيقدم التدريب تكوينا حول توفير الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المراكز الصحية.

