«مولدات كهربائية» لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية بككلة

عين ليبيا

سلّم يوم الثلاثاء الماضي، صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا ️مولدان للطاقة الكهربائية إلى بلدية ككلة وذلك بعد تركيبهما بكل من جامعة الجبل الغربي ومستشفی ككلة القروي.

وتهدف هذه المولدات إلى تحسين البيئة التعليمية بالجامعة والرفع من قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية أكثر ذات جودة لسكان المدينة.

وتبلغ قوة المولدان اللذان تم تسليمهما خلال حفل حضره عميد بلدية ككلة، عبد العزيز مفتاح، والسيد فتحي عبد الحميد، مدير مستشفى ككلة القروي العام، إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني بالمدينة، 250 كيلو فولت.

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