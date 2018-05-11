رماية مكثفة على مقر اللواء السادس مشاة بسبها

كشف اللواء السادس مشاة عن تعرض مقر اللواء ليل الجمعة إلى الرماية المكثفة من قبل العصابات المرتزقة الأفريقية المتحصنة بالمدينة.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم اللواء السادس مشاة والقوات المساندة له علي اسحيم، أن الجماعات الإرهابية قامت بخرق الهدنة التي تمت تحت إشراف آمر المنطقة العسكرية سبها المبروك الغزوي، مشيرا إلى التزام اللواء السادس مشاة والقوات المساندة بوقف لإطلاق والتزام اللواء بكافة التعليمات الصادرة من قبل المؤسسة العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية