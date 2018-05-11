إجتماع أممي في تونس لبحث صياغة الدستور الليبي

عقد بالعاصمة التونسية تونس، اليوم الجمعة، اجتماعا ضم وفد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مع عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع الدولي لدى ليبيا.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر موقعها الرسمي، أن وفد هيئة الدستور الليبي سيقدم خلال الاجتماع –الذي يعقد برعاية أممية- يقدمون نبذة عن عملية صياغة الدستور، مشيرة إلى أن الوفد يضم كل من النائب، ضو المنصوري، الهادي ابو حمرة، عمر النعاس، مراجع نوح، خالد التواتي، نادية عمران.

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