مهمة صعبة أمام البعثة الأممي في ليبيا لتشكيل حكومة توافقية

اهتمت الأسبوعيات الإفريقية والفرانكفونية الصادرة حاليا في تناولها للأوضاع في ليبيا بما يواجهه غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة من مطبات وسير على الألغام في .

وجزمت أسبوعية «جون أفريك» الشهيرة الصادرة باللغة الفرنسية باستحالة تمكن الوزير غسان سلامة من إنجاز مهمته بالغة التعقيد في ليبيا، حيث أن سعيه خلال المرحلة الانتقالية الحالية، لتشكيل حكومة توافقية مركزية، يعتبر أمراً بعيد المنال إن لم يكن في عداد الأمر المستحيل. وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية قد حذر في آخر اجتماع تعقده في القاهرة، اللجنة الرباعية الدولية (الجامعة، الاتحاد الافريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي)، من العواقب الخطيرة للفشل في تنظيم الانتخابات المقررة في ليبيا.

وجاء الرد على تحذيرات الرباعية الدولية داميا من داخل ليبيا بعد صدوره بيومين، حيث هاجم أربعة انتحاريين مقر لجنة الانتخابات في طرابلس وأطلقوا النار عليها قبل أن يفجروا مقرها. وأسفر هذا الهجوم الذي تبنته «داعش» عن مقتل 12 شخصا، كما أنه عزز الشكوك حول قدرة البلد على مواصلة مساره الانتخابي الذي أعلن عنه فايز السراج وخليفة حفتر في لقائهما بلاسيل سان اكلود (غرب باريس) في يوليو/تموز الماضي.

ويبذل غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني الأسبق جهوداً مضنية منذ حزيران / يونيو 2017 بتكليف من مجلس الأمن الدولي، لوضع خطة عمل لاستقرار الوضع في ليبيا.

ويتضمن المسار الذي يعمل عليه الوزير سلامة، تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة بين الليبيين وإصلاحاً دستورياً وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الظروف الملائمة لتنفيذ هذا المسار بعيدة من الجاهزية.

وتنقسم ليبيا حاليا بين حكومة وحدة وطنية معترف بها على المستوى الدولي وتتمركز في طرابلس العاصمة ويقودها فايز السراج، وبرلمان طبرق الرافض لشرعية حكومة السراج والمعتمد على جيش التحرير الوطني بقيادة المارشال خليفة حفتر المدعوم من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وسجل المارشال حفتر الذي تدهورت صحته في الأسابيع الأخيرة، تقدماً كبيراً على الساحة، حيث استحوذ على الهلال النفطي في الشرق، كما انتزع بنغازي من الإسلاميين، وأطلق قبل يومين حملة عسكرية مكثفة لاستعادة مدينة درنه الساحلية. وتؤكد كل هذه التطورات، استحالة جمع هاتين الحكومتين على أجندة سياسية واحدة.

وسيكون على المبعوث غسان سلامة أن يجد كذلك، طريقة للتعاطي مع عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق الذي لا يمكن بدونه التوصل لاتفاق ذي طابع وطني، أما فايز السراج فإن سلطته هشة وتعتمد بالأساس على ميليشيات طرابلس.

ومما يزيد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا تعقيداً، انقسام ليبيا في الوقت الحالي لعدة محميات تحكمها الميلشيات المتناحرة ويقودها أثرياء لن يقبلوا التنازل بسهولة عن أسلحتهم.

ويفضل سلامة الذي ينوي افتتاح مؤتمر المصالحة الوطنية بعد رمضان أي في منتصف يونيو/حزيران المقبل، إشراك بعض المجموعات التي ترى أنها مهمشة ومشردة. وينشط تنظيم «داعش» بميلشياته بقوة في جنوب ووسط ليبيا وله القدرة على إرباك وعرقلة العلمية الانتخابية.

ويركز حالياً على تطبيع الوضع المالي للدولة الليبية عبر اجتماع بين المصرفين المركزيين في ليبيا مخصص لمركزة المال العمومي وتوجيهه نحو بناء الدولة.

وهناك قضية ملحة أخرى تتمثل في حل مشكلة 320 ألف مشرد بسبب التناحرات بين السكان. وإذا كانت خطة الرباعية الدولية قد أجيزت يوم الثاني مايو الجاري، فإن الأطراف الليبية غير متفقة على منهجية تنظيم الاستفتاء حول الدستور، فهناك البعض الذي يعارض النص الأصلي الذي أقر في تموز / يوليو 2017 في ظروف عاصفة قبل أن يجمد بقرار من المحكمة الإدارية في البيضاء شرق ليبيا.

وفي خضم هذه الإشكالات يتحدث سلامة في تقاريره وتصريحاته، عن بواعث أمل بعضها تسجيل مليون ناخب ليبي في قائمة الانتخابات وهو ما يدل على اهتمام الليبيين بالحياة الديموقراطية، ومن بواعث الأمل لدى الوزير سلامه إمكانية تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية مع نهاية العام الجاري، قبل الاتفاق على الدستور.

أما الانتخابات الرئاسية فلن يكون في الإمكان تنظيمها في المستقبل المنظور، لأن ميزان القوى على الأرض أكثر حسماً في شأنها من تصميم وعزيمة الوزير غسان.

وللتذكير فقد وقعت، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.

لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليا، و»الإنقاذ»، إضافة إلى «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء (شرق)، والتابعة لمجلس النواب في طبرق.

القدس العربي

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