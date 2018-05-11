السفير الليبي بمصر يدعو لتنفيذ خطط إعلامية تلبي استحقاقات المرحلة الراهنة

استقبل سفير ليبيا لدى جمهورية مصر محمد عبد العزيز، الوفد المكلف من المجلس الرئاسي للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وشدد السفير عبد العزيز خلال الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة في القاهرة أمس الخميس، على أهمية إيجاد استراتيجيات ودراسات وخطط إعلامية واضحة تلبي استحقاقات المرحلة التي تمر بها ليبيا.

كما ودعا السفير الليبي في مصر، إلى أهمية اطلاع الإعلام الليبي بمهامه كإعلام يدفع باتجاه المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين، والاهتمام بقضايا المواطن واستحقاقات المرحلة التي تمر بها ليبيا، وفق آليات محددة وواضحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا