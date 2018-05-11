بريطانيا تعتذر لبلحاج وزوجته، والأخير يعتبره يوما تاريخيا له

أعلنت الحكومة البريطانية، اعتذارها الكامل دون تحفظ لرئيس حزب الوطن عبدالحكيم بلحاج وزوجته، بحسب ما جاء في رسالة تلاها المدعي العام جيريمي رايت أمام البرلمان البريطاني.

وستقدم بريطانيا تعوضيا ماليا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني (676 ألف دولار) لزوجة بلحاج، وفقا لما أقر به المدعي العام البريطاني جيرمي رايت، اليوم الخميس.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الرسالة الموجهة إلى بلحاج وزوجته فاطمة: إن “أفعال حكومة المملكة المتحدة ساهمت في اعتقالكما وتسليمكما ومعاناتكما، نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة، أعتذر منكما بلا تحفظ، نحن آسفون بعمق على المحنة التي عاينتما منها أنتما الاثنين وعن دورنا فيها”.

واعترفت ماي بفشل حكومة بلادها قائلة: أن “أفعال حكومة المملكة المتحدة ساهمت باعتقالكما وتسليمكما ومعانتكما، وحكومة المملكة المتحدة أعطت معلومات عنكما إلى شركائهما الدوليين، كان يجب علينا القيام بعمل أكبر للتقليل من خطورة تعرضكما لسوء المعاملة، نحن نقبل أن هذا كان فشلا من جانبنا”.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية ، أن حكومة المملكة المتحدة تصدق إفادة المتهمين، وأنه كان من المفترض أن لا تتم معاملتهما بهذه الطريقة، على حد قولها.

وأعربت ماي في سياق الرسالة عن ندمها بفشلهم، موضحة: “حكومة المملكة المتحدة تعلمت دروسا كثيرة من هذه الفترة، كان من المقترض علينا أن ندرك بشكل أسرع الممارسات غير المقبولة من قبل بعض شركائنا الدوليين، ونحن نادمون بصدق على فشلنا.

وعبر عبدالحكيم بلحاج، عن شكره وامتنانه عن ما وصفها بـ”الخطوة الشجاعة” التي تحلت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمدعي العام البريطاني، معتبرا ذلك تجسيدا للعدالة وترسيخ لمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان، على حد قوله.

ووصف بلحاج هذا اليوم باليوم التاريخي، قائلا: “اليوم يوم تاريخي، ليس بالنسبة لي ولزوجتي فقط، المجتمع العظيم لا يمارس التعذيب أو يساعد آخرين على التعذيب، وعندما يرتكب أخطاء يقر بها ويعتذر”.

وتعرض المعارض الليبي السابق عبدالحكيم بلحاج وزوجته الحبلى آنذاك فاطمة بودشار للاختطاف في تايلاند عام 2004 على يد عملاء بالمخابرات المركزية الأمريكية قاموا بنقلهما بشكل غير قانوني إلى طرابلس حيث تعرض للتعذيب، بمساعدة جواسيس بريطانيين.

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