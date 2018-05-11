هيئة الدستور تناقش عملية صياغة الدستور مع سفراء وممثلين دوليين

قدّم عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نبذة عن عملية صياغة الدستور الليبي خلال اجتماعهم في تونس مع عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع الدولي لدى ليبيا.

واختار رئيس هيئة الدستور ستة أعضاء للمشاركة في هذا الاجتماع وهم: ضو المنصوري، والهادي أبو حمرة، وعمر النعاس، ومراجع نوح، وخالد التواتي، ونادية عمران، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك اليوم الجمعة.

وكان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد صوتوا في نهاية يوليو الماضي بالموافقة على مسودة الدستور بالأغلبية بواقع 43 صوتًا من أصل 44 عضوًا حضروا الجلسة التي عقدت بمقر الهيئة في مدينة البيضاء.

وتشهد مسودة مشروع الدستور الليبي جدلا واسعا بين الرفض والتأييد والقبول من قبل عدد من أعضاء الهيئة في المنطقتين الشرقية والغربية وبعض مكونات المجتمع، مما أدى ذلك إلى التأخير في الاستفتاء على المسودة.

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