المجلس البلدي شحات يعلن مصادرة الحيوانات المتجولة في شوارع المدينة

أكد المجلس البلدي شحات، أنه سيصادر الحيوانات التي تتجول في شوارع المدينة اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وحذر المجلس البلدي، أصحاب الحيوانات بإتخاذ قرارًا بمصادرتها، كما دعا المجلس البدلي شحات، مديرية الأمن الوطني بتنفيذ القرار، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الحيوانات ومصادرتها.

ويحرص المجلس البلدي شحات على إطلاق حملات لمكافحة ظاهرة انتشار الأبقار في شوارع مدينة الشحات .

