الحمروش: ما الذي يُطبَخ لليبيا من جديد؟

دعت وزيرة الصحة الأسبق فاطمة الحمروش من أسمتهم بـ”جميع أبناء ليبيا الشرفاء” إلى “تحمل مسؤوليتهم للتصدّي لمنع المزيد من الدمار لليبيا، وإنقاذ البلاد من الطامعين والمحتالين” وفق تعبيرها.

وقالت الحمروش -في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أدرجت معها مقطع فيديو نشرته أحد قنوات المصنفة ضمن لائحة الإرهاب والمقربة من عبد الحكيم بلحاج تضمن مجموعة من المحطات في حياة بلحاج- “يبدو أن قصة بالحاج ليست مجرد اعتذار بريطاني، بل هي تمهيد لحملة انتخابية لكي يحكم ليبيا، ففي نفس اليوم الذي تعتذر فيه بريطانيا لعبد الحكيم بالحاج، تخرج علينا فاتو بن سودا لتطالب بسيف الإسلام من جديد للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية، بدلا من بطلان القضية لبطلان المسببات”.

وتابعت الحمروش، “لا ننسى الدعاية التي قدمتها له قناة فرانس 24 عام 2011 في وثائقي مدته 45 دقيقة لتصوره بالفاتح لمدينة طرابلس ومعه المهدي الحاراتي ومن معه، ثم في عام 2014، وقبل عملية الكرامة بقليل، زار فرنسا وسوّقته الجرائد الفرنسية من جديد، يبدو أَن غيبة المشير حفتر لأسبوعين تحت رعاية فرنسا، بدأت تُظهِر نتائجها، ولا يجب أن ننسى اللقاء بتركيا الأخير بين جهات متعددة التوجهات والانتماءات”.

وتساءلت الحمروش قائلة “ما الذي يُطبَخ لليبيا من جديد؟”، يجب أن نقف في كل نقطة تمت الإشارة لها في هذا الشريط ونبحث في ماذا حدث خلالها، وقبلها وبعدها؟ وأيضا عن المحطات التي لم تتم الإشارة لها، ولماذا؟ الإجابات تكفي للوصل لخلاصة لابد أن يعيها كل ليبي”.

ووجهت الحمروش الدعوة إلى “كل من يجد في نفسه المقدرة على تحمل المسؤولية للتصدّي لمنع المزيد من الدمار لهذا الوطن الذي تكالب عليه الطامعين والمحتالين، والعملاء والخونة” على حدّ تعبيرها.

مطالبة جميع الوطنيين بـ”التكاتف وتسخير كل ما لديهم من جهد ووقت ومال للعمل لأجل الوطن، قائلة “لا مجال للتقاعص أو للتخاذل والاعتماد على غير الصادقين” بحسب قولها.

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