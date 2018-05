المتوسط:

أصدرت الهيئة العامة للثقافة، متمثلة في إدارة المكاتب الثقافية المحلية، تعميما، لمدراء المكاتب الثقافية بالبلديات، بخصوص مقترحات لموضوعات للنقاش في ندوات ثقافية تحت اسم “ليالي رمضان الثقافية” خلال شهر رمضان المبارك.

وطالبت الهيئة المدراء بالتواصل مع النخب الثقافية والشخصيات العامة، بهدف الاتفاق على موضوعات ثقافية يتم مناقشتها خلال شهر رمضان المبارك.

