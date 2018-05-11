السفير الليبي بالقاهرة يبحث دور الإعلام في المصالحة الوطنية

أكد سفير ليبيا لدى جمهورية مصر محمد عبد العزيز، على ضرورة إيجاد استراتيجيات ودراسات وخطط إعلامية واضحة تلبي استحقاقات المرحلة التي تمر بها ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالقاهرة مع الوفد المكلف من المجلس الرئاسي للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب، تم خلاله بحث أهمية اطلاع الإعلام الليبي بمهامه كإعلام يدفع باتجاه المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين، والاهتمام بقضايا المواطن واستحقاقات المرحلة التي تمر بها ليبيا، وفق آليات محددة وواضحة.

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