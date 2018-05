«العليا للامتحانات» تناقش مع أمن طرابلس خطة الوزارة للشهادة الثانوية

المتوسط:

ناقشت اللجنة العليا للامتحانات متمثلة في رئيسها- وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام ” عادل جمعة” وكافة اعضائها، خلال اجتماعها الخميس مع مدير مديرية أمن طرابلس العقيد “صلاح السموعي” ورئيس الغرفة الامنية المشتركة بجامعة طرابلس خطة الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية، والتى أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق بأنها ستجرى في تجمعات كبيرة داخل قاعات ومدرجات الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

وأوضح الوكيل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة التعليم بطرابلس، والذي حضره المسجل العام لجامعة طرابلس, ووكيل الشؤون الطلابية بالجامعة، ورئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا، بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الترتيبات الجديدة الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما فيما يتعلق بخطة تأمين مقار اللجان الامتحانية، وذلك من خلال التشاور والتنسيق المبكر مع كافة الجهات الامنية التي ستتولى تأمين وحماية اللجان.

وأشاد الوكيل بالوضع الأمني داخل مقر جامعة طرابلس, لافتا الى أنه لم يحدث أي اختراقا امنياً داخل الجامعة من اندلاع ثورة 17 من فيراير, مثمناً بذلك جهود كافة الجهات الأمنية المسئولة على بسط الأمن داخل الجامعة.

وأعلن الوكيل عن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية من بلديات طرابلس الكبري لهذا العام والبالغ عددهم نحو (26000) الف طالباً وطالبة، موضحاً بأن عدد الطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم منهم داخل مدرجات وقاعات جامعة طرابلس بقاطعيها (أ)، (ب). نحو (15000) طالبا وطالبة فقط, مشيراً الى أن الجامعة عاكفة حاليا على تحديد القاعات والمدرجات التي ستجرى فيها الامتحانات.

فيما أشار الوكيل في كلمة له خلال اللقاء إلى توقف الدراسة الجامعية خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، وأنه يعد كافة الموظفين بالجامعة في إجازة رسمية طيلة فترة الامتحانات, مبيناً بأن الدخول للجامعة سيقتصر فقط على الأشخاص المكلفين بمهام وأعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

ومن جهته أشاد مدير مديرية أمن طرابلس العقيد ” صلاح السموعي” بجهود وزارة التعليم ومنهجيتها في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمة واصفاً خطة الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية بـــــ “المشروع الوطني” الذي يجب أن يحظى بمساندة ودعم الجميع , داعيا كافة الجهات بالدولة إلى تسخير امكانياتها كلاً فيما يخصه لإنجاح هذا المشروع.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد أعربت في بيان إعلامي لها نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن استغرابها لعدم تنسيق وزارة التعليم مع المديرية بشأن تأمين مقار لجان الامتحانات, إلا ان وكيل الوزارة رد في تصريح له بأنه خاطب وكيل وزارة الداخلية بالخصوص بكتاب رسمياً ,ودعاه فيه لعقد اجتماعاً تشاوريأ للتنسيق ووضع تصوراً كاملاً لخطة أمنية تشارك فيها كافة مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة للداخلية بمختلف البلديات.

