صحة الوفاق تدعو لصيانة مستشفى الزهراء التعليمي في ورشفانة

طالب وزير الصحة المفوض عمر الطاهر، إدارة المشروعات في الوزارة، باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مستشفى الزهراء التعليمي.

وأكدت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية، أن الطاهر شدد خلال زيارةٍ قام بها أمس الخميس، إلى المركز الصحي الماية، ومستشفى الزهراء التعليمي الواقعين في نطاق منطقة ورشفانة؛ على أهمية الخدمات التي يقدمها المستشفى لأهالي المنطقة خصوصاً أنه متخصص في تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى.

من جانبه أوضح مدير إدارة المشاريع “محمد العزومي”، أن المستشفى يعاني من أضرار كبيرة طالت المبنى والأجهزة، نتيجةً للأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً؛ مؤكداً على اقتصار المستشفى على تقديم الخدمات الطبية بقسم غسيل الكلى فقط.

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