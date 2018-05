المتوسط:

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقع على الشبكة يتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاثة، اليوم الجمعة.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة تبلغ 3900 ميجاوات، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4300 ميجاوات.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، إن هناك وجود عجز في الطاقة يصل إلى 400 ميجاوات.

