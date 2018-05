” شورى مجادي درنة” يعلن حل  المجلس وتشكيل قوة حماية درنة لمواجهة تقدم قوات الجيش الليبي

المتوسط:

أعلن المسئول العام لمجلس شوري مجاهدي درنة أحد أذرع تنظيم القاعدة في ليبيا والمدرج في قائمة الإرهاب، خلال مؤتمر صحفي له ، عن حل المجلس وتشكيل قوة حماية درنة لمواجهة تقدم الجيش الليبي.

وقال المسئول العام لمجلس شورى مجاهدي درنة، ” بدأ القصف الجو من قوات حفتر بمساعدة طائرات مصرية، وتزامن هذا القصف الجوي بتقدم قوات حفتر”.

وأكمل المسئول العام، ” إن أنه سيتم تشكيل ” قوة حماية درنة” بديلا عن مجلس شورى درنة لتجمع كل أبناء المدينة للعمل صفا واحدا”.

