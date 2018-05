المتوسط:

بدأت شركة الخدمات العامة سرت تنفيذ حملةً تستهدف سد الحفر والهبوطات في شوارع المدينة، اليوم الجمعة.

وشارك عدد من المواطنين في الحملة والتي شملت سد الحفر والهبوطات بالإضافة إلى نظافة شوارع مدينة سرت بمشاركة أفراد شركة الخدمات العامة سرت.

