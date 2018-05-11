بوخمادة: الموسيقى بدل المدافع في بنغازي

أكد آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، أن الاحتفالات التي تقيمها بنغازي في ذكرى عملية الكرامة هي رسالة قوية بأن المدينة تعيش في أمان.

وقال بوخمادة لـ”218″، “هذا الاحتفال رسالة قوية للكل أننا نعيش بأمان في بنغازي.. لا نخاف من الإرهاب ولا نسمع بالدواعش.. قدرنا الله على تحرير المدينة”.

ونصح بوخمادة كل الذين انجروا وراء الأفكار المتطرفة أن يعودوا لحضن الوطن وأن يكونوا وطنيين لأن بنغازي عانت ودفعت الثمن وقدمت الكثير من أبنائها ومن كل مناطق ليبيا.

وتابع اللواء بوخمادة “وها نحن اليوم نحتقل احتفالا كبيرا ونرى الناس والمحال والمصحات والأسواق كلها اليوم تنعم بالأمان، والمخربين اللي حاولوا يخلوا بالأمن في بنغازي سنقضي عليهم”.

وتمنى بوخمادة لبنغازي الازدهار وهي تنعم بالأمن والأمان، لافتا إلى أن أصوات الرصاص والقنابل المدافع كانت تدوي في هذه بنغازي واليوم نحتفل ونستمع للموسيقى والفرحة تعم كل أرجاء المدينة.

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