صحة المؤقتة: إجتماع واسع لبحث مشاكل القطاع

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الطاهر الإحيرش و وزيــر الحـكم المحلي بالحكومة المؤقتة محمد الفاروق المهدي الوكـيل العــام لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعــد عقــوب صباح الخميس بقــاعة المجلس البلدي شحــات لمناقشة جدول أعمال الإجتماع العادي الثاني الخاص بأوضاع القطاع الصحي مــع مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالــبلــديــات والاجهــزة التــابــعة للقطاع بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي و وكــيل وزارة الصحة بنغازي الدكتور نادر اكويري والوكيل المساعد بالديوان غيــث دربوك وبالاضافة إلي حضور رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور صالح الاوجــلي ومدراء الإدارات والمكاتب والأقسام بديوان وزارة الصحة



حيث ناقش الإجتماع الذي حضره اكثر من “126”مدير مرفق صحي من شرق وغرب وجنوب البلاد جملة من المواضيع كان أهـمها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة التي تنظم العمل داخل الوزارة و المصروفات خلال عام 2017 ومناقشة اتمام الحساب الختامي



كما استعرض الحاضرون الملاك الوظيفي ومعدلات الاداء للمرافق الصحية وأليه تدوير الأدوية والمعدات الطبية بين المستشفيات التعليمية ومراجعة خطة وزارة الصحة لعام 2018 وما تم تنفيذه منها في مجال التدريب بالداخل والخارج وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع المستشفيات داخل وخارج الدولة الليبية



كما ناقش عقوب ما تم إتخاذه من إجراءات في متابعة تفعيل قرارات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بشأن متابعة شعب التمريض وقــرار تشكيل لجان للعلاج بالخارج بالمستشفيات التعليمية وعمل غرفة العمليات والطوارئ بديوان وزارة الصحة وتسهيل التعامل بين الإدارات الداخلية والخارجية وتحديث الــملاكات الوظيــفية في المــراكز الطبية ومتابعة ما وصلت إليه للجنة تعديل معــدلات الاداء الخاصة بالمراكز الطــبية والمستشفيات التعليمية والعامة والقروية



كمــا ناقش المجتمعون الية العمل علي تعديل لائــحة العقــود المعروفة بـــ (418) الصادرة في 2007 الخاصة بالمهن الطبية والطبية المساعدة و أن التعديل يأتي لعدم مواكبة اللائحة للوضع الراهن في البلاد، بالإضافة إلى أن هناك قصور في كثير من الأحكام في هذه اللائحة التي تعتبر الخطوة الأولى لصياغة المقترح الذي سيعرض علي، جهات الاختصاص للنظر به بهدف الخروج بتوصيات هامة تتعلق بالنواحي الإدارية والمالية ذات العلاقة بطبيعة العمل



كمــا تم منــاقشة مــيزانية المرافق الصحية لعــام 2018 وألية صرف بند التــحسين والتطوير للــخدمات الصحية وبحث العبقات التي تعيق عمل المنشآت الطبية والتأكيد على اهمية التواصل بين المــرافق الصحية ووزارة الصحــة كذلك فتح الاعتــمادات المستندية لتوفير بنود الامداد الطبي

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