“بوخمادة”: احتفالات ثورة الكرامة تأكيدا للأمان في بنغازي



قال آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، ” إن احتفالات بنغازي بمناسبة ذكرى عملية الكرامة هي رسالة قوية للكل أننا نعيش بأمان في بنغازي”.

وأكمل بوخمادة ، خلال تصريحات له، ” إننا لا نخاف من الإرهاب ولا نسمح بالدواعش، و لابد على من سار وراء الأفكار المتطرفة أن العودة لحضن الوطن”.

وأضاف اللواء بوخمادة ، “أن أصوات الرصاص والقنابل المدافع كانت تدوي في هذه بنغازي واليوم نحتفل ونستمع للموسيقى والفرحة تعم كل أرجاء المدينة”.

وأوضح بوخمادة، ” نحن اليوم نحتقل احتفالا كبيرا ونرى الناس والمحال والمصحات والأسواق كلها اليوم تنعم بالأمان”.

