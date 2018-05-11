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“بوخمادة”: احتفالات ثورة الكرامة تأكيدا للأمان في بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، ” إن  احتفالات بنغازي بمناسبة  ذكرى عملية الكرامة هي رسالة قوية للكل أننا نعيش بأمان في بنغازي”.

وأكمل بوخمادة ، خلال تصريحات له، ” إننا لا نخاف من الإرهاب ولا نسمح بالدواعش، و لابد على من سار وراء الأفكار المتطرفة أن العودة لحضن الوطن”.

وأضاف اللواء بوخمادة ، “أن أصوات الرصاص والقنابل المدافع كانت تدوي في هذه بنغازي واليوم نحتفل ونستمع للموسيقى والفرحة تعم كل أرجاء المدينة”.

وأوضح بوخمادة، ” نحن اليوم نحتقل احتفالا كبيرا ونرى الناس والمحال والمصحات والأسواق كلها اليوم تنعم بالأمان”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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