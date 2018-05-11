المتوسط:
قال آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، ” إن احتفالات بنغازي بمناسبة ذكرى عملية الكرامة هي رسالة قوية للكل أننا نعيش بأمان في بنغازي”.
وأكمل بوخمادة ، خلال تصريحات له، ” إننا لا نخاف من الإرهاب ولا نسمح بالدواعش، و لابد على من سار وراء الأفكار المتطرفة أن العودة لحضن الوطن”.
وأضاف اللواء بوخمادة ، “أن أصوات الرصاص والقنابل المدافع كانت تدوي في هذه بنغازي واليوم نحتفل ونستمع للموسيقى والفرحة تعم كل أرجاء المدينة”.
وأوضح بوخمادة، ” نحن اليوم نحتقل احتفالا كبيرا ونرى الناس والمحال والمصحات والأسواق كلها اليوم تنعم بالأمان”.
The post “بوخمادة”: احتفالات ثورة الكرامة تأكيدا للأمان في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.
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