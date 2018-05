جهاز جديد يفتح الأمل أمام عـلاج مـرضى المناظير

المتوسط:

قال مدير مستشفى الكويفية، الدكتور أنس البرغثي، إنه بانة لكي لا تتوقف عمليات جراحة المناظير المستشفى، قامت الإدارة بتصميم و اختراع جهاز صغير كبديل للجهاز الأصلي، لمساعدة المرضى في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض بهدف سرعة تقديم الخدمة نظرا لحاجه المرضي لخدمة المناظير.

وأضــاف البرغثي بأنه قام بتجربة الجهاز بعد تعقيمة علي حالة مرضية تحتاج الي أخذ عينة عن طريق المناظير مؤكدآ بأن الجهاز يعمل بشكل احترافي أشبه بالجهاز الأصلي.

