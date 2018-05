باحث ليبي : الإرهابيون في درنة يستخدمون الأطفال في معاركهم ضد الجيش

المتوسط:

أكد الباحث الليبي في شؤون جماعات الإسلام السياسي والمتطرفة، ناصر الهواري، ” إن جماعات تستخدم الأطفال في معارك درنة بصورة واضحة، ما يهدد حياة العشرات منهم، بعد الزج بهم في الصفوف الأولى.

وأكمل الهواري، خلال تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أن الأطفال الذين ظهروا في مقاطع فيديو مصورة، وبعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي يحملون الأسلحة، وتم تدريبهم على مدار الأشهر والسنوات الماضية في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في درنة.

وأوضح أن تلك المعسكرات تقام في الغابات والمزارع المحيطة بدرنة، وأن عمليات التدريب تمت على التصفية والاشتباك والعمليات الانتحارية أيضا، وتم تأهيلهم عقائديا، ليكونوا خلايا نائمة يمكنها الانتقام في المستقبل، والقيام بعمليات إرهابية خاصة أنهم يلقنون كره المؤسسات العسكرية والأمنية، ويورثوا الكره والحقد لكل مؤسسات الدولة ما ينمي بداخلهم عملية الكراهية وحب الانتقام من كل رجال الدولة والمجتمع.

وأضاف، إن “استخدام الأطفال في العمليات الإرهابية لا يقتصر على درنة، حيث سبق وتم استخدامهم من تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك معظم التنظيمات الأخرى التي تحمل السلاح ضد الدولة وتنشر فكر الإرهاب والتطرف”.

