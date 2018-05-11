على خاطر خوك.. لوحة من عطاء

عندما يتجسد الخير في الشوارع ناساً، ويصبح الجود ألسنة تتحدث، وأشخاصاً يقدمون ما يملكون، لا بالكم والعدد، بل بالرغبة في العطاء والبذل، يكون العنوان كلمة واحدة “ليبيا”.

في العام الثاني لحملة “على خاطر خوك” التي تنظمها 218 بالتعاون مع الهلال الأحمر، رسم الليبيون لوحة من الجمال، خلبت لب من رأى مشاهد الزائرين لمراكز الهلال الأحمر في أكثر من 35 مدينة ليبية، شرقاً وغرباً وجنوباً، وهم يخيبون ظن دعاة التفرقة والجهل، ويؤكدون أن الليبي، سندا لأخيه، لا يتركه لخيانة الظروف، ولا لتيه الصدف.

فريق 218 الذي انتشر في المراكز، التقطت عدساته كيف يسعى أبناء الوطن الواحد، لصنع الفرح، لكن الأجمل كان سعي الناس لإرسال الصور عن الحملة من كل مكان، فانهالت الرسائل تحمل صورة صادقة نقية، تظهر رغبة في إثبات أن ليبيا التي يعرفونها ويريدونها، هي ليبيا السلم، التي يساند فيها الإخوة بعضهم لا تلك التي يتحاربون فيها.

الناس للناس، والليبيون أقوياء ببعضهم، هكذا حكت كل صورة، وقالها جميع من شارك من دون كلام، فلا حاجة لحديث عندما يحضر صدق الفعل، وطيب النوايا.

لا الساسة حاضرون، ولا للخلاف باب يدخل منه، فكل صراع اليوم، نسي منسي، وسكون مراكز التبرع، كان أصخب من أصوات الرصاص التي أظهر الليبيون أنهم ما اختاروها يوماً.

يصعب عد الساعات والدقائق، عندما يتدفق الناس كالسيل، وكأنهم يوقفون عقارب الوقت، ليقولوا إن العطاء لا يكون بقياس الزمن، وأنهم هم من يكتبون كيف تكون نهاراتهم ولياليهم، ليعطوا في يوم واحد، درساً للتاريخ، سيبقى للأبد.

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