الجيش يرسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى محور درنة

توجهت اليوم قوة تابعة للكتيبة مئتين وستة وسبعين مشاة، بإمرة العميد علي صالح القطعاني إلى محور درنة.

القوة توجهت إلى المحور بعد كتاب صادر للوحدة القتالية الأمنية من القيادة العامة بإرسال قوة للالتحاق بغرفة عمليات عمر المختار، في حرب تطهير مدينة درنة من الإرهابيين.

يشار إلى أن قوة تابعة للكتيبة المذكورة، تتمركز في منطقة الهلال النفطي، مع الوحدات التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى، وتشارك في تأمين منطقة الهلال النفطي، والتنسيق مع دوريات المناطق المجاورة منذ فترة تزيد عن السنة، بعد مشاركتها في تحرير الحقول بالكامل.

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