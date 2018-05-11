تونس: الشاهد يجتمع بسفراء مجموعة الدول السبع الكبار

انعقدت, اليوم الجمعة 11 ماي 2018, بدار الضيافة بقرطاج جلسة عمل جمعت رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بسفراء مجموعة الدول السبع الكبار المعتمدين بتونس وسفير الاتحاد الأوروبي باتريس برغاميني.

وأفاد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري, في تصريح إعلامي, بأنه تمّ خلال اللقاء الإتفاق على دفع النمو الإقتصادي والتقدّم على مستوى الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية في تونس.

وأكد كل من سفير فرنسا وسفيرة كندا دعم بلديهما ومجموعة الدول السبع الكبار للإنتقال الديمقراطي والإصلاح الإقتصادي في تونس, كما ثمّنا نجاح الإنتخابات البلدية, وفق ذات المصدر.

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