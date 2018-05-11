تونس: حجز كلاشنكوف ومخازن خراطيش داخل سيارة ليبية

تمكّنت الوحدات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة, جنوب البلاد, اليوم الجمعة 11 ماي 2018, من حجز سلاح كلاشينكوف ومخازن خراطيش داخل سيارة ليبية.

وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع التونسية, اطلعت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية”, بأن إحدى التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بجهة “تيارت” (برج الخضراء) أطلقت عيارات نارية تحذيرية لتوقيف سيارة رباعية الدفع دخلت التراب الوطني قادمة من ليبيا، ظهر اليوم الجمعة.

وبتفتيش الدورية العسكرية للسيارة تبيّن أن على متنها شخصان ليبيي الجنسية وبحوزتهما سلاح نوع “كلاشنكوف” و4 مخازن تحتوي على 144 خرطوشة عيار 7,62 مم خاصة بالسلاح المذكور.

وصرّح المعنيّان بالأمر بأنهما تابعيْن لطلائع الحدود بنالوت، وقد دخلا التراب الوطني على وجه الخطأ أثناء القيام بدورية على رسم الحد التونسي الليبي.

وبعد التنسيق مع المحكمة العسكرية الإبتدائية بصفاقس سيتمّ تسليم الشخصين إلى الوحدات الأمنية, فيما تمّ الإحتفاظ بالسيارة والمحجوز لدى الوحدات العسكرية, وفق نص البلاغ.

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