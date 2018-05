«الهلال الأحمر» تدشن حملة «على خاطر خوك 2»

المتوسط:

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، أمس الجمعة، حملة على خاطر خوك 2، من أجل تجديد الحياة وإعطاء الأمل في السعادة لكل من يحتاجها، بعد أن جنت ثمارها العام الماضي وتفاعل معها الليبيون بكل مالديهم من قدرة على توفير الاحتياجات الضرورية لمن فقدها.

نجاح الحملة العام الماضي كان واضحا من خلال التبرعات التي قام بها المواطنون الذين فتحوا قلوبهم قبل أيديهم لإخوتهم المحتاجين وآزروهم في محنتهم وقدموا لهم كل مايستطيعون من احتياجات أساسية عادت بالنفع عليهم.

وقامت الحملة توزيع المطويات الخاصة بالحملة داخل المدينة على المارة ورواد المواصلات العامة وأصحاب المحال التجارية.

