“شورى مجاهدي درنة” الإرهابي ينهار ويعلن حل المجلس وتسمية “قوة حماية درنة”

درنة-العنوان

أعلن المسؤول العام لمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي عطية سعيد الشاعري اليوم الجمعة عن حل المجلس وتشكيله بمسمى “قوة حماية درنة”.

وظهر عطية الشاعري الشهير بـ “بقيوة” في أول ظهور إعلامي عبر مؤتمر صحفي بثته القنوات التابعة للمجموعات الإرهابية أعلن خلاله حل مجلس شورى درنة الإرهابي وتسمية “قوة حماية درنة”.

ولد المسؤول العام لمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي عطية سعيد الشاعري بمدينة درنة عام 1977 وهو من سكان منطقة شيحا الغربية بالمدينة.

وكان قد أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يوم الإثنين الماضي انطلاق “ساعة الصفر” لتحرير درنة الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية.

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