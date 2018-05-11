الهيئة العامة للمواصلات تزور بلدية الزويتينة

قام وفد من الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، أمس الخميس، بزيارة إلى بلدية الزويتينة.

أوضح مدير المكتب الإعلامي لهيئة المواصلات، منير الشائبي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الوفد ضم اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة شؤون الطرق والنقل البري محمد حمد عبدالله، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الشرقية إدريس محمد منصور، ومدير مكتب المواصلات الزويتينة، فائز خميس المبروك.

مشيرا إلى أنه تم خلال الزيارة الإطلاع على مشروع تنفيذ طريق الفارسي والذي تم التعاقد عليه من قبل بلدية الزويتينة في الفترة السابقة، حيث اجتمعت اللجنة مع عميد بلدية الزويتينة، وأعضاء المجلس البلدي، ومدير المشروعات في البلدية ثم قامت اللجنة بزيارة ميدانية للمشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية