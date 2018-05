«أمن زوارة» يحبط محاولة تهريب 139 مهاجرًا غير شرعي

المتوسط:

استطاعت مديرية أمن زوارة، أمس الجمعة، إحباط محاولة تهريب 139 مهاجرا غير شرعي بينهم 17 امرأة وطفلان غرب مدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس.

وتمكن أفراد مركزي الشرطة الشمالي والجنوبي بالمدينة وشرطة النجدة من إحباط المحاولة في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم ضبط المهاجرين وهم مستعدون للانطلاق على متن ثلاثة زوارق.

وأكد المتحدث باسم مديرية أمن زوارة حافظ معمر أنه تم ضبط أحد أفراد شبكة التهريب، ويتم التحقيق معه لمعرفة باقي أفراد الشبكة.

وأضاف بأنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مديرية أمن زوارة وتم تقديم المساعدات الإنسانية لهم.

