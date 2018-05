( المتوسط ) تنشر أبرز نقاط الاتفاق بين الزنتان والزاوية

المتوسط:

حصلت ( المتوسط ) على نص ميثاق العهد والمصالحة بين مدينتي الزاوية والزنتان حيث تم توقيعه من قبل ممثلين عن المدينتين وهم عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني ورئيس المجلس المحلي لمدينة الزاوية نجيب الصادق ورئيس مجلس شورى وحكماء الزاوية الطاهر الغويل و آمر غرفة العمليات العسكرية بالزاوية ورئيس المجلس العسكري بمدينة الزنتان .

وأكد الميثاق وذلك خلال بنود الاتفاق، ” إن ليبيا دولة واحدة ولن نقبل بتقسيمها و التأكيد على الحوار الليبي الليبي وداخل الأراضي الليبية

وعدم اللجوء للسلاح والتلويح به والاحتكام للحوار في إدارة أي خلاف أو نزاع، والالتزام بثورة 17 فبراير والدفاع عنها والتداول السلمي على السلطة وتوحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسستي الجيش والشرطة تحت إشراف السلطة المدنية”.

كما تضمنت بنود الاتفاق في الميثاق ،” تبني ثقافة العفو والتسامح والمصالحة الوطنية وتعزيزها من خلال وسائل الإعلام المختلفة ودعم تبادل الزيارات بين أبناء المدن، وتوحيد الرؤى في كل ما شأنه يخدم الوطن ويسهم في حل أزماته، والتأكيد والعمل على عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم ومناطقهم”.

وشملت بنود الاتفاق، ” محاربة التطرف والغلو والجريمة المنظمة وبخاصة التهريب بجميع أنواعه، تشكيل لجان مشتركة بين المدينتين للنظر في الملفات العالقة على حلها”.

واتفق الحضور على ، ” الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية واحترام جميع المواثيق والمعاهدات الموقعة بين المدنيتين وحرية التنقل والامتلاك والتجارة بين مواطني المدينتين “.

