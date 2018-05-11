أبو شاقور: المخابرات المصرية تريد صنع نظام عسكري بليبيا

قال عضو مجلس النواب السابق مصطفى أبو شاقور، إن المخابرات المصرية تريد صنع نظام عسكري في ليبيا، وتراهن على قائد قوات الكرامة خليفة حفتر؛ لتحقيق غرضها.

واستبعد أبو شاقور في مقالة مع عربي بوست الخميس، أن يقوم حفتر بنظام عسكري كما تخطط له المخابرات المصرية؛ بسبب عدم وجود جيش في ليبيا قادر على بسط سيطرته على كامل البلاد مثل مصر، مؤكدا أن المخابرات المصرية موجود في المنطقة الشرقية للبلاد، وفق قوله.

وأشار أبوشاقور إلى أن مصر والإمارات دعمت حفتر بالأموال والعساكر؛ لإفشال الربيع العربي، لافتا إلى أن هناك دولا أوروبيةً مثل فرنسا وبريطانيا، وربما أمريكا دعمت ؛ لأنه رفع شعار محاربة الإرهاب، على الرغم من أنه لا يوجد تعريف واضح للإرهاب. حسب وصفه.

وعن إجراء الانتخابات اعتبر عضو مجلس النواب السابق أن المناخ المناسب لإجراء الانتخابات لا يتوفر في ليبيا، وأنه من الصعب أن تكون هناك انتخابات شفافة الآن مثل انتخابات سنة 2012، حيث كان هناك استقرار وانتخابات نزيهة ومناخ إيجابي. وفق تعبيره.

يذكر أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر اعترف في عدة لقاءات سابقة بتلقي قواته دعما مصريا، مصرحا أن “أي قرار تتخذه مصر أنا معه حتى ولو كان في غير مصلحة ليبيا”.

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