غرف التجارة والصناعة تناقش عقد مؤتمر ” إعمار سرت”

عقد المجلس البلدي سرت، اجتماعا لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا لمناقشة عقد مؤتمر إعمار سرت.

واتفق الحضور على عقد 3 اجتماعات العام الحالي على أن تكون كل شهرين بداية من يوليو القادم.، مؤكدين على أهمية الاجتماع من أجل ترتيب بيت غرف التجارة والصناعة والزراعة بكافة المناطق.

كما ناقش الاجتماع كيفية ممارسة الاتحاد دوره في التنسيق مع مؤسسات الدولة للدفع بخبرات القطاع الخاص في شغل المناصب التي لها علاقة بالقطاع.

كما أكد المشاركون على ضرورة عقد مؤتمر لإعمار مدينة سرت على غرار مؤتمر إعمار بنغازي، وحث الشركات العالمية للاستثمار بمدينة سرت لما لها من مقومات استثمارية هائلة.

