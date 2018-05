«وادي البوانيس» تنظم جلسات الملتقى الوطني الليبي

المتوسط:

عقد أمس ببلدية وادي البوانيس، الملتقى الوطني الليبي، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة، ويشرف عليه مركز الحوار الإنساني.

وحضر الملتقى عميد وأعضاء المجلس البلدي البوانيس، وأعيان وحكماء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الليبي.

وناقش الحاضرون عددا من النقاط المهمة، والمتعلقة بالوضع الحالي في ليبيا، من أهمها الأولويات الوطنية، والشروط الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية، وتوزيع السلطات، والآليات التي يمكن تطويرها لحماية الموارد الوطنية.

كما بحث الحاضرون ملف الأمن والدفاع، والمبادئ والمهام الأساسية التي يجب أن تشكل ركيزة المؤسسة العسكرية.

يذكر أن الملتقى الوطني الليبي يندرج ضمن الجهود الساعية إلى إنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا، وقد عقدت عدة ملتقيات في العديد من مناطق ليبيا.

