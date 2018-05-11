بلدية جالو تضبط مواد منتهية الصلاحية بأحد المدارس

أعلن المجلس البلدي جالو، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مطاعم أحد المدارس بالبلدية. أوضحت البلدية، أنه تنفيذا لتعليمات عميد بلدية جالو شعيب الأمين، تواصل مكتب المتابعة وضمان الجودة بديوان البلدية مع اللجنة المكلفة بمتابعة المطاعم داخل المدارس والعاملين داخلها، حيث تم ضبط العديد من المخالفات حيث وجد بعض المواد منتهية الصلاحية وسوء تخزين، إضافة إلى عدم وجود شهادة صحية للعاملين في المطاعم، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. من جانبها أهابت بلدية جالو، عناية المواطنين الحفاظ على أبنائهم بالانتباه لما يأكلون خارج المنزل في المدارس والمطاعم وكل ما يشترون من محلات المواد الغذائية.

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