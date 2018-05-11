مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد يناقش مع إدارة التعليم الخاص بالوزارة المختنقات والتحديات

عين ليبيا

ناقش مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بالوزارة الأستاذ “فاضل بن سعد” خلال اجتماعا موسع ضم كل من مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة الأستاذ “عمران العموري” ومديري مكاتب التعليم الخاص ببلديات طرابلس الكبري في كل من (حي الأندلس، أبوسليم، عين زارة، تاجوراء، سوق الجمعة، طرابلس ) إلي جانب رؤساء الأقسام بمكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد ، المختنقات التي تواجه سير العمل بالتعليم الخاص بكافة مراحله وضع الحلول المناسبة لها.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر المكتب بديوان الوزارة بطرابلس لوضع آلية للعمل والتعاون بين الإدارة والمكتب في هذا الشأن.

وأكد مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بالوزارة الأستاذ “فاضل بن سعد” على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين مكاتب وإدارات الوزارة وذلك للوصول لتحقيق الأهداف المرجوة لهذه الإدارات والمكاتب وتأكيد وترسيخا لمبدأ الشفافية في كافة الإجراءات التي تعني بالتعليم الخاص.

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