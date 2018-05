المتوسط:

أرسلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، شحنة من المواد التموينية إلى أهالي تاورغاء المقيمين في مخيم قرارة القطف.

وأفاد مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية تاورغاء، أن الوزارة قدمت كميات من المواد التموينية للأهالي المرابطين في المخيم.

يشار إلى أن أهالي تاورغاء دخلوا اليوم يومهم المئة وهم في المخيمات بعد أن توجهوا منذ ثلاثة أشهر نحو مدينتهم، بناء على قرار صادر عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الذي حدد الأول من فبراير الماضي تاريخ عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

The post «عمل المؤقتة» ترسل شحنة «مواد تموينية» إلى أهالي تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية