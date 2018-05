المتوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عقد اجتماع في إطار المساعدة في تقديم الخدمات لمستخدمي الشركة خاصة المتواجدين بالحقول النفطية التابعة للشركة.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة الخليج العربي للنفط، أن الاجتماع شارك فيه مدير إدارة المالية، خالد بعيو، وعدد من المسئولين بشركة التداول ومصرف السراي، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة التداول لاتاحة الفرصة لمستخدمي الشركة باستخدامها.

وتعقيبًا على المناقشات، فقد صدرت تعليمات من مدير عام الإدارة العامة للمالية والموارد البشرية، أشرف العبار، بالبدء في استخدام بطاقة التداول اعتبارا من 1 يونيو.

وسيقوم اتحاد مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط بإعداد النماذج التي سيتم استخدامها في هذا الشأن والمستندات المطلوبة للإشتراك في هذه الخدمة وإحالتها لإدارة الشئون المالية.

ونوهت الشركة إلى أنها ستقدم المساعدة للمستخدمين في استخدام البطاقة وأنها ليست مسئولة عن التعامل ما بين المستخدم وشركة التداول وليست طرفا فيه.

The post «الخليج للنفط» تعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة التداول ومصرف السراي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية