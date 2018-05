بلدية الشحات تعلن غلق بعض الشوارع الرئيسية للقيام بأعمال الرصف

المتوسط

أعلنت بلدية الشحات، أن شركة هندسة المدن سوف تقوم بغلق بعض الشوارع ليومين فقط السبت والأحد، وذلك للقيام بأعمال رصف الشوارع.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية الشحات عبر فيس بوك، أنه سيكون هناك شوارع وطرق بديلة حتى تنتهي أعمال الرصف، وهي شارع نادي الصداقة، و شارع عمارات دورين، وصلة طريق شحات سوسة البريد القديم.

وطالب البلدية السائقين بتوخي الحذر، حيث سيتم صيانة الهبوطات والحفر بالطريق الرئيسي حسب المرحلة الاولى من أعمال صيانة الطرق والهبوطات ببلدية شحات.

