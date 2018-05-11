استنفار أمني في الطريق الساحلي وضواحي مدينة سرت الليبية

يشهد الطريق الساحلي وضواحي مدينة سرت وسط ليبيا، استنفارا أمنيا ودوريات متحركة من قبل قوة حماية وتأمين سرت، عقب رصدها تحركات لعناصر تنظيم الدولة، جنوب شرق سرت.

وقال المتحدث باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد إن قوة حماية سرت العسكرية كلفت دوريات عسكرية مسلحة على طول الطريق الساحلى السريع وبمداخل ومخارج المدينة الشرقية والغربية والجنوبية تحسبا لأى طأرى.

وبيّن حديد ان القوة المكلّفة ستقوم بالتفتيش على السيارات المشبوهة التى بدون لوحات معدنية والزجاج المعتم.

وأكد المتحدّث باسم قوة حماية وتأمين سرت رصد تحركات لعناصر تنظيم الدولة، في وادي بي والرمل جنوب وادي جارف، على حدود وادي سوف الجين جنوب شرق سرت.

وحذّرت قوة حماية وتأمين سرت قد قبل يومين من تحركات لتنظيم الدولة في الوديان جنوب شرق سرت أبرزها وادي بي و وداي رمل.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف بوابة ” التسعين ” الواقعة شرقي مدينة سرت بواسطة مهاجم إنتحاري بحسب وكالة أعماق الذراع الاعلامي لتنظيم الدولة .

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص فقط أحدهم رجل مُسن من سكان المنطقة ويدعى محمد العلواني بعد ان أقدم انتحاري آخر تعطلت سيارته على قتله بحسب تصريح مدير امن راس لانوف عبدالسلام الحسوني لقناة ليبيا الحدث .

يشار الى أن ذات البوابة كانت قد تعرضت بإستهداف أ مماثل في 10 فبراير الماضي بسيارة مفخخة يقودها إنتحاري وتبنى تنظيم الدولة الهجوم .

الجدير بالذكر أن تقارير امريكية ذكرت ان تنظيم الدولة ينشط في المناطق الصحراوية جنوب سرت؛ وهي المناطق الفاصلة بين تمركزات القوات التابعة لعملية الكرامة وقوات حكومة الوفاق الليبية وتعتبر مناطق التماس.

وتشكلت قوة حماية وتأمين سرت من قوات عملية البنيان المرصوص التي حاربت تنظيم الدولة في مدينة سرت والذي سيطرة على المدينة لقرابة عام متواصل.

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